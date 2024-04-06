На ночном пожаре в посёлке Боброво спасли трёх человек

Сегодня ночью в Приморском округе произошёл крупный пожар, уничтоживший многоквартирный жилой домСегодня ночью в Приморском округе произошёл крупный пожар, уничтоживший многоквартирный жилой домСообщение о том, что на первом этаже горит квартира, поступило в экстренные службы в 01:56.
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