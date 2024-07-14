Казахстан и МТК «Север – Юг»: конкурентоспособность снижается?

В Астане намекают на смещение акцентов в пользу «Транскаспийского морского транспортного маршрута» Два первых железнодорожных состава отправились из Кемерово в Индию новым маршрутом, сообщила недавно пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).
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