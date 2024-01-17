Эпидподъем в разгаре. Что за инфекции "гуляют" на Алтае и когда "тридемия" закончится

Ничего удивительного в одновременном росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом нет, считает инфекционист Валерий Шевченко В Алтайском крае продолжается серьезный рост заболеваемости респираторными инфекциями.
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