Мертвое тело плавает по волнам: в Приморье нашли огромную тушу погибшего животного

В Приморском крае обнаружили очередное мертвое морское животное. В этот раз находка шокировала размерами – посреди моря оказалась большая туша мертвой белухи, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Трепанг ДВ».
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