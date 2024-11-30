Молочная рисовая каша с тыквой в мультиварке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю рецепт приготовления в мультиварке очень вкусной и ароматной, яркой и в меру густой молочной рисовой каши с кусочками тыквы.