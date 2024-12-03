Реклама может появиться в ChatGPT — несмотря на то, что Сэм Альтман не является его поклонником

Компания OpenAI рассматривает возможность перехода на рекламу, сообщает Financial Times. Финансовый директор компании Сара Фрайар сообщила газете, что компания рассматривает возможность использования рекламной бизнес-модели, планируя «вдумчиво» подходить к вопросу о том, когда и где появляется реклама.