«Уйдёт с молотка». В Севастополе готовы продать архитектурную достопримечательность

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя объявил аукцион по продаже объекта культурного наследия «Охотничий домик князя Юсупова» общей площадью 274 квадратного метра, расположенного на Таврической набережной в Балаклаве.
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