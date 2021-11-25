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Томичи массово обратились в Думу области с просьбой не поддерживать законопроект о QR-кодах

Томичи массово обратились в Думу области с просьбой не поддерживать законопроект о QR-кодах

Жители Томской области массово понесли обращения к депутатам областной Думы с требованиями не поддерживать инициативу федеральных властей по введению QR-кодов.

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