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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Это что-то вроде сексуальной версии Siri» — в Германии открыли первый кибер-б...

«Это что-то вроде сексуальной версии Siri» — в Германии открыли первый кибер-б...

«Это что-то вроде сексуальной версии Siri» — в Германии открыли первый кибер-бордель с реалистичными куклами и VR-технологиямиВ Берлине (Германия) открылся первый в мире кибер-бордель (Cybrothel), в котором клиенты могут воспользоваться VR-услугами.

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