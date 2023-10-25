«Это что-то вроде сексуальной версии Siri» — в Германии открыли первый кибер-б...

«Это что-то вроде сексуальной версии Siri» — в Германии открыли первый кибер-бордель с реалистичными куклами и VR-технологиямиВ Берлине (Германия) открылся первый в мире кибер-бордель (Cybrothel), в котором клиенты могут воспользоваться VR-услугами.