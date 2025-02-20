Россию обвинили «в трате двух долларов» на якобы имевшее место вмешательство в американские президентские выборы, в то время как прежняя администрация США тратила миллионы долларов на свое влияние в мире.
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