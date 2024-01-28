«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ

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Об этом стало известно после победы «Металлурга» над «Амуром» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда тренера Михаила Кравца стала вторым участником Кубка Гагарина-2024 от Востока.