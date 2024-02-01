Обновленный Haval Jolion: сразу в России

Обновленный Haval Jolion: сразу в РоссииВ Китае этот кроссовер «не пошел», и компания Great Wall сняла его с продаж еще в 2021 году, оставив на рынке только более дорогую версию под названием Haval Chitu.
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