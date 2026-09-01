ChatGPT за 200 дней набрал на рекламе $1 млрд и попал под закон ЕС

ЕС признал ChatGPT поисковой системой при 159 миллионах пользователей 31 августа OpenAI объявила, что рекламная платформа ChatGPT Ads заработала $1 млрд годового темпа выручки менее чем за 200 дней после запуска.
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