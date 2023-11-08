Путин перечислил на чём базируются привилегированные отношения России и Казахстана

Президент России дал развёрнутое интервью казахстанскому СМИ в преддверии своего визита в Астану.Владимир Путин, беседуя с журналистом "Казахстанской правды", назвал главные принципы партнёрства России и Казахстана.
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