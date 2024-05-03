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ОАЭ вынудили США перебросить истребители в Катар

ОАЭ вынудили США перебросить истребители в Катар

Пентагон начал переброску из ОАЭ в Катар истребителей и беспилотников после того, как Эмираты заявили, что больше не разрешат наносить удары по целям в Йемене и Ираке с использованием техники, размещенной на базе Аль-Дафра под Абу-Даби, сообщает Wall Street Journal.

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