ОАЭ вынудили США перебросить истребители в Катар

Пентагон начал переброску из ОАЭ в Катар истребителей и беспилотников после того, как Эмираты заявили, что больше не разрешат наносить удары по целям в Йемене и Ираке с использованием техники, размещенной на базе Аль-Дафра под Абу-Даби, сообщает Wall Street Journal.