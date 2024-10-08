Симферопольский «Космос» хотят продать за 73 млн рублей. Насколько это реально👇 Советский кинотеатр «Космос» в Симферополе находится в удручающем состоянии.
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Симферопольский «Космос» хотят продать за 73 млн рублей. Насколько это реально👇 Советский кинотеатр «Космос» в Симферополе находится в удручающем состоянии.