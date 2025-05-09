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Фицо раскрыл варианты своего визита в Москву

Фицо раскрыл варианты своего визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после запрета пролета его самолета через Прибалтику, он рассматривал несколько вариантов визита в Россию, в том числе возможность приехать в Москву на машине через территорию Белоруссии.

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