В Орловской области заработали сахарные заводы

Орловские сахарные заводы открыли сезон переработки свёклы. В регионе сахар производят четыре предприятия: ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Ливны сахар», ООО «Залегощенский сахарный завод.
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