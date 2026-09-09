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В Орловской области заработали сахарные заводы

В Орловской области заработали сахарные заводы

Орловские сахарные заводы открыли сезон переработки свёклы.  В регионе сахар производят четыре предприятия: ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Ливны сахар», ООО «Залегощенский сахарный завод.

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