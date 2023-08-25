Известного врача и экс-депутата из Карелии обвинили в домогательствах к пациенткам

Известного врача-невролога и бывшего депутата Заксобрания Карелии от партии "Единая Россия" Аркадия Рутгайзера обвинили в домогательствах к пациенткам.
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