«Оккупанты или идиоты»: «главный журналист» Узбекистана о тех, кто возродил Ташкент после полного разрушения

Посла Узбекистана Асадова вызвали в МИД России после того, как ректор Университета журналистики Узбекистана Кудратходжаев назвал людей, живущих в республике и не знающих местный язык, «оккупантами или идиотами».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии