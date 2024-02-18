Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Что-то долго тянется процесс: поди Краснов кому-то "отслюнявил".В России идёт под...
  • Гарий Щерба
    АГНЕЦ   мать его , очередной  НАЦИСТСКИЙ КОРРУМПИРОВАННЫЙ  ПОДОНОК ...!!!Вез валюту мешкам...
  • Надежда Донцова
    Странно! Вам можно влезать к нам везде и всюду, а нам нет! Так не пойдет!Кирби: господин П...

«Оккупанты или идиоты»: «главный журналист» Узбекистана о тех, кто возродил Ташкент после полного разрушения

«Оккупанты или идиоты»: «главный журналист» Узбекистана о тех, кто возродил Ташкент после полного разрушения

Посла Узбекистана Асадова вызвали в МИД России после того, как ректор Университета журналистики Узбекистана Кудратходжаев назвал людей, живущих в республике и не знающих местный язык, «оккупантами или идиотами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх