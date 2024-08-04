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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» обменяет Коновалова в «Адмирал». Компенсация за вратаря составит 20 млн рублей («СЭ»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма денежной компенсации составит 20 миллионов рублей. В сезоне-2023/24 Илья Коновалов провел 42 матча в регулярном чемпионате за «Динамо», отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,05.

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