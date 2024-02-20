Ученые назвали новый риск для мировой продовольственной безопасности

Сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ специально для статьи в издании SA провели исследование, которое помогло сделать вывод, что нашествие саранчи серьезно угрожает продовольственной безопасности.
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