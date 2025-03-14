Экономьте время на кухне: 4 простых рецепта для занятых людей от диетологов

Жизнь в бешеном ритме? Вечный цейтнот не оставляет времени на долгие стояния у плиты? Не отказывайте себе в удовольствии вкусно поесть! «Доктор Питер» собрал подборку простых и быстрых в приготовлении блюд, идеально подходящих для тех, кто ценит свое время, но не хочет жертвовать качеством питания.