Комендантский час ввели в Байкальске из-за участившихся нападений медведей

В Байкальске Иркутской области ввели режим повышенной готовности и комендантский час из-за участившихся случаев нападения бурых медведей на людей, в том числе со смертельным исходом.
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