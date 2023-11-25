Рожин сообщил о ликвидации командира роты спецназа ВСУ

В селе Крынки в Херсонской области ликвидирован старший лейтенант Александр Мисюра. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что военнослужащий командовал ротой спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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