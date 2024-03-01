Торгово-промышленная палата РФ поддерживает предложения Владимира Путина по «бесшовному налогообложению бизнеса»

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. Торгово-промышленная палата России (ТПП) поддерживает предложения президента РФ Владимира Путина по «бесшовному налогообложению бизнеса» и готова представить собственные наработки по реализации данной концепции.
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