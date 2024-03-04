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Православные отмечают Архипов день 4 марта, церковь чтит память апостолов

Православные отмечают Архипов день 4 марта, церковь чтит память апостолов

Каждый год 4 марта православная церковь отмечает память апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона. В народном календаре этот день известен как Архипов день, уточняет газета "Известия" и публикует детали церковного праздника.

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