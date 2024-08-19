Следствие: бывший замначальника ГУ МЧС Кубани Симоненко активно сочетал работу с бизнесом

Следствие: бывший замначальника ГУ МЧС Кубани Симоненко активно сочетал работу с бизнесомАрестованный бывший замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко нарушал установленные законом запреты для чиновников.
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