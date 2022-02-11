TVcenter.ru

299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Костиков
    Яркая внешность. Царствие небесное!Увела мужчину из ...
  • Aleksandr Antonov
    Арина вообще бы язык в зад ближайшей подруге засунула, вспомним бы молодостьАпина высказалась...
  • mullonen
    Да понятно, от "запада" ничего или негатив. Я тут про другое... Молодым спортсменам с перспективой что, в резервации ...“Мы не могли поса...

У госпитализованной с коронавирусом Зинаиды Кириенко диагностировали рак и инсульт

У госпитализованной с коронавирусом Зинаиды Кириенко диагностировали рак и инсульт

Зинаида Кириенко. Фото Вокруг ТВ Лидия Губина10 февраля советская и российская актриса, эстрадная певица; народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была срочно госпитализрована в больницу на скорой помощи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх