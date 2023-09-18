Вопрос о передаче пермского ТЮЗа краевым властям рассмотрят в октябре

Чиновники не успели подготовить проект решения.Вопрос о передаче Пермского театра юного зрителя в региональную собственность не будет рассмотрен на предстоящем заседании Пермской городской думы, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу.