Царьград

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Вопрос о передаче пермского ТЮЗа краевым властям рассмотрят в октябре

Вопрос о передаче пермского ТЮЗа краевым властям рассмотрят в октябре

Чиновники не успели подготовить проект решения.Вопрос о передаче Пермского театра юного зрителя в региональную собственность не будет рассмотрен на предстоящем заседании Пермской городской думы, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу.

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