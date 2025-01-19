Что можно и что нельзя делать в праздник Собор Иоанна Предтечи, отмечаемый 20 января 2025 года Даниил Архаров20 января православные верующие чтят память Иоанна Предтечи — великого пророка и Крестителя Господня, сыгравшего ключевую роль в истории христианства.