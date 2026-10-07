Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Росстат: Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем в 2025 году

Росстат: Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем в 2025 году

По результатам 2025 года Россия полностью закрыла потребности внутреннего рынка в картофеле. Согласно данным Росстата, которые приводит РИА Новости, показатель самообеспеченности достиг 100,3%.

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