Росстат: Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем в 2025 году

По результатам 2025 года Россия полностью закрыла потребности внутреннего рынка в картофеле. Согласно данным Росстата, которые приводит РИА Новости, показатель самообеспеченности достиг 100,3%.
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