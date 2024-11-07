В Самаре прошел Парад Памяти

САМАРА, 7 ноября, ФедералПресс. На площади Куйбышева в Самаре сегодня состоялся Парад Памяти. Мероприятие приурочено к 83-й годовщине Военного парада, который прошел 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии