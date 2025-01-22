ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Это бардак в органах юстиции - бездельники сидят...Выселяйтесь! — за...
  • Сергей Никитин
    канеш дура....ежель меняет имя и фамилию на страничке и не удаляет.запись...бггг!Ваня, пей таблетк...
  • Майя Majesty
    Спрашиваю. Вы дура или прикидываетесь?Ваня, пей таблетк...

За 35 лет работы на разных заводах я нигде не видел денег: откуда сказки про 150 тысяч на производстве

За 35 лет работы на разных заводах я нигде не видел денег: откуда сказки про 150 тысяч на производстве

Вот уже который день не могу успокоиться. Листаю ленту в соцсетях, а там опять: "На заводе без образования 120 тысяч", "Токарь получает 150", "Сварщик за месяц 180 поднимает".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
Вот поэтому у нас нехватка профессиональных рабочих рук. Интересно, а президент в курсАх, что зарплата не соответствует даже близко  к 120 тыс.?!))
Ответить
14 час.
Сергей Никитин
нехватка спецов есть везде.но зарплаты разные.сравнивать москву и юг канеш и другие регионы нельзя.я уже писал что мой племяш уже работает и зарплату ему дали 130 тыщ + премия. и эт в подмосковьеквартирку снял . пока всем доволен.закончил вуз в новочеркасске отработал 3 года   подал свое резюме  в сетях. и нашел работу. хотя 130  тыров эт маловато для  москвы.говорил ему  не спеши ищи работу не менее 150.но он выбрал это место работы  так как близко  снял квартиру. 15 минут до работы есть  и вахтовый автобус.
Ответить
10 час.
Сергей Никитин
да забыл написать есть ещё черные зарплаты.официальные и в конвертиках.на югах эт особо практикуют и сейчас...капиталисты.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх