За 35 лет работы на разных заводах я нигде не видел денег: откуда сказки про 150 тысяч на производстве

Вот поэтому у нас нехватка профессиональных рабочих рук. Интересно, а президент в курсАх, что зарплата не соответствует даже близко к 120 тыс.?!))

Сергей Никитин

нехватка спецов есть везде.но зарплаты разные.сравнивать москву и юг канеш и другие регионы нельзя.я уже писал что мой племяш уже работает и зарплату ему дали 130 тыщ + премия. и эт в подмосковьеквартирку снял . пока всем доволен.закончил вуз в новочеркасске отработал 3 года подал свое резюме в сетях. и нашел работу. хотя 130 тыров эт маловато для москвы.говорил ему не спеши ищи работу не менее 150.но он выбрал это место работы так как близко снял квартиру. 15 минут до работы есть и вахтовый автобус.