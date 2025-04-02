В Помпеях найдена гробница с рельефным изображением мужчины и женщины

В ходе археологических раскопок, проводившихся Университетом Валенсии в сотрудничестве с Археологическим парком Помпеи в некрополе Порта Сарно, расположенном неподалеку от восточных ворот городских стен Помпей, было обнаружено древнеримское надгробие, украшенное рельефом с изображением мужчины и женщины, вероятно, супругов.
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