В Помпеях найдена гробница с рельефным изображением мужчины и женщины

В ходе археологических раскопок, проводившихся Университетом Валенсии в сотрудничестве с Археологическим парком Помпеи в некрополе Порта Сарно, расположенном неподалеку от восточных ворот городских стен Помпей, было обнаружено древнеримское надгробие, украшенное рельефом с изображением мужчины и женщины, вероятно, супругов.