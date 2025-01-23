Роспотребнадзор предупредил россиян о возможности раннего пробуждения клещей

Ситуация будет различна в зависимости от региона Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Роспотребнадзора, сезон активности клещей в России может начаться раньше обычного из-за теплых погодных условий.
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