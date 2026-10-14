В ряде районов Дальнего Востока России зафиксированы аномально низкие температуры. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что наиболее холодными регионами являются Чукотка, Магаданская область и Якутия, где в отдельных пунктах ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов.