В ряде районов Дальнего Востока России зафиксированы аномально низкие температуры. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что наиболее холодными регионами являются Чукотка, Магаданская область и Якутия, где в отдельных пунктах ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов.
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