Театр абсурда
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Театр абсурда

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Увидев МиГ-31, ретировались: Истребитель не допустил нарушения границ России бомбардировщиками США

Увидев МиГ-31, ретировались: Истребитель не допустил нарушения границ России бомбардировщиками США

МиГ-31 не допустил приближения к границам России двух американских бомбардировщиков. Американские самолёты изменили курс при приближении истребителя.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Здоровья вам, ребята! Сил и терпения! Очень большое искушение- пустить оборзевших на корм рыбам…
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10 час.
Валера Полуянов
Надо было запустить и сбить их.
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9 час.
Светлана Позднякова
👍🇷🇺👏
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8 час.

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