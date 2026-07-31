Науру сменило название и отказалось от признания Абхазии и Южной Осетии

Расположенное в западной части Тихого океана островное государство Науру сменило официальное название на Республику Наоэро и сообщило об отказе от признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств.
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