В Магаданской области продолжается ежегодная благотворительная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники ОМВД России по Сусуманскому району совместно с представителем Общественного совета Ириной Устиновой в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» пришли в гости к сусуманским детям и поздравили их с наступающим Новым годом.
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