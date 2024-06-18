Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    РЕАЛЬНЫМ КУКЛОВОДАМ США, НУЖНА ИМЕННО ТАКАЯ КУКЛА..Безумие Байдена и...
  • Вовладар Даров
    Одесса давно ждёт освобождение,подполье работает тоже!!!С дронов - по сво...
  • АндрейБорков
    Не надо бежать впереди паровоза! Что планирует Генштаб РФ и командование фронтов, всяким пыссаелям и аффторам всевозм...В НАТО "засекли" ...

Для чего ВКС нужна "Дрель"? Долгожданная авиабомба наконец выпускается серийно. Почему это очень опасный и перспективный боеприпас?

Для чего ВКС нужна "Дрель"? Долгожданная авиабомба наконец выпускается серийно. Почему это очень опасный и перспективный боеприпас?

Основным носителем "Дрели" станут всё те же мегауниверсальные "утята" Су-34 и истребитель Су-57.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх