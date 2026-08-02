Страна и люди
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Страна и люди

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3 топ-менеджеров дочерней структуры обвинили во взятках. Аресты в «Газпроме»

3 топ-менеджеров дочерней структуры обвинили во взятках. Аресты в «Газпроме»

«Ъ»: за взятки арестованы сразу трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»Алексей Филиппов/РИА Новости Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора «Газпром энергохолдинга» Игоря Моисеенко и главу «ГЭХ закупки» Игоря Мазина по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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