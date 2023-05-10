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На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение

В Елизовском районе Камчатки произошло ощутимое землетрясение. Об этом сообщает RT.Инцидент произошел утром 10 мая.

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