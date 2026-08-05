КНДР развёртывает в Воронежской области подразделение для ракетных ударов по Украине — Reuters. Или по Лондону?

Reuters пишет, что КНДР развёртывает в Воронежской области своё ракетное подразделение для нанесения ударов баллистикой по Украине.
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