Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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КНДР развёртывает в Воронежской области подразделение для ракетных ударов по Украине — Reuters. Или по Лондону?

КНДР развёртывает в Воронежской области подразделение для ракетных ударов по Украине — Reuters. Или по Лондону?

Reuters пишет, что КНДР развёртывает в Воронежской области своё ракетное подразделение для нанесения ударов баллистикой по Украине.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
😀 Что ОНИ курят! 😆😂🤣
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1 м.