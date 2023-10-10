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  • ММ
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Вы тоже хотели бы научиться использовать меньше воды, но при этом не потерять в комфорте

Вы тоже хотели бы научиться использовать меньше воды, но при этом не потерять в комфорте

﻿﻿Недавний опрос ВЦИОМ показал, что 50% россиян экономят холодную и горячую воду, причем 80% из них делают это, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, и только 15% озабочены экономией природных ресурсов.

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