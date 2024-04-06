Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»

ИО

Игорь Овчаренко

ДЛЯ ХОРОШЕГО СНАЙПЕРА ЭТО ОБЫЧНАЯ РАБОТА. Ничего хитрого в этом нет. Вероятно это могут делать и охотники. Они же бьют летящую птицу. Сбивать дроны ,летящие на высоте до ста метров из охотничьего ружья ,должны специально назначенные бойцы .Спортсмены- стендовики могут хорошо потренироваться