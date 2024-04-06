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Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»

Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»

Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Болт уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-Яга» из винтовки, за что был награжден медалью.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
ДЛЯ ХОРОШЕГО СНАЙПЕРА ЭТО ОБЫЧНАЯ РАБОТА. Ничего хитрого в этом нет. Вероятно это могут делать и охотники. Они же бьют летящую птицу. Сбивать  дроны ,летящие   на высоте до ста метров из охотничьего ружья ,должны специально   назначенные бойцы .Спортсмены- стендовики могут хорошо потренироваться
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12 час.

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