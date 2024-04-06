Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Болт уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-Яга» из винтовки, за что был награжден медалью.
Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
ДЛЯ ХОРОШЕГО СНАЙПЕРА ЭТО ОБЫЧНАЯ РАБОТА. Ничего хитрого в этом нет. Вероятно это могут делать и охотники. Они же бьют летящую птицу. Сбивать дроны ,летящие на высоте до ста метров из охотничьего ружья ,должны специально назначенные бойцы .Спортсмены- стендовики могут хорошо потренироваться
Ответить
12 час.
Свежие комментарии