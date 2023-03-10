Военное обозрение

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Премьер Израиля: Если мировое сообщество не помешает Ирану стать обладателем ядерного оружия, то разразится ядерная война

Премьер Израиля: Если мировое сообщество не помешает Ирану стать обладателем ядерного оружия, то разразится ядерная война

Заявление министра обороны США Ллойда Остина после его встречи с израильским премьером активно обсуждается, в том числе далеко за пределами США и Израиля.

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