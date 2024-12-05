Поступило предложение нарушить вековой ассоциативный ряд в головах покупателей

Денно и нощно думают о том, как улучшить жизнь россиян депутаты. То один из них предложит буквально загнать в угол курильщиков, запретив им дымить на улице, то второй вдруг проникнется озарением и решит, что его избирателям нужно затруднить доступ к спиртному, а для этого нужно, дескать, все продающие спиртосодержащую продукцию вынести за пределы населённых пунктов.