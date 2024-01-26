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Закон и Порядок

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Зачем Россия торгует с США

Зачем Россия торгует с США

Эппл заплатила в бюджет России больше миллиарда рублей. Если верить западным СМИ, на эти деньги мы сможем купить около 600 гераней, которых доблестной русской армии хватит как минимум на два месяца бомбардировок.

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