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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Картошка «По-студенчески» в микроволновке за 10 минут!

Картошка с сыром и сосиской в микроволновке, готовится безумно легко и быстро, идеально подходит для студентов! Я хоть и не студент, но тоже обожаю этот рецепт, готовлю когда нужно быстро перекусить (добавлять можно разные ингредиенты) Способ приготовления На 1 порцию нам понадобится: Картофель — 1 ….

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